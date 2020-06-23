Актриса прокомментировала уход Федора Добронравова из Театра сатиры. Карина Мишулина призвала не искать в увольнении звезды сериала Сваты подводных камней.

Актриса прокомментировала уход Федора Добронравова из Театра сатиры. Карина Мишулина призвала неискать в увольнении звезды сериала "Сваты" подводных камней.Артистка сообщила, что у Добронравова в последнее время слишком много работы. Помимо театра, уФедора были съемки в кино, антрепризные спектакли и собственный продюсерскийцентр. Мишулина считает, что коллега устал разрываться между проектами.Карина напомнила, что в минувшем году звезда сериала "Сваты"перенесла инсульт. Проблемы со здоровьем заставили обратить внимание на себя,вспомнить о близких. "Не надо тут искать подводных камней", – заметила актриса. Мишулина подчеркнула, что в труппе никогда не было атмосферы злобы.Также артистка сообщила, что за кулисами театра звездесериала "Сваты" пророчили судьбу следующего худрука. Актеры шептались: мол,если Александр Ширвиндт уйдет на пенсию, его место займет ФедорДобронравов.Мишулина тоже служила в Театре сатиры. Изтруппы ее вынудили уйти после скандальной истории, связанной с актером ТимуромЕремеевым. Тот утверждал, что является сводным братом Карины Мишулиной исыном советской легенды Спартака Мишулина. Родство со знаменитым семействомЕремеев доказывал в рамках популярного ток-шоу.20 Июн 2020 в 6:16 PDTНа Театр сатиры обиды недержит. Она отметила, что ее ценности не совпали с ценностями коллектива.Здесь нет плохих и хороших – просто каждый отстаивал свою правду. После увольнения звездапоняла, что быть свободным артистом удобнее.