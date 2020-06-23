Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов. Местные власти смогут предоставлять учащимся дополнительное питание за счет собственных средств.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов. Документ опубликован на сайте правительства страны.В постановлении отмечается, что на бесплатное горячее питание для младшеклассников регионам будет направлено почти 22 миллиарда рублей. Местные власти смогут предоставлять учащимся дополнительное питание за счет собственных средств.Инициатива о бесплатном питании была предложена президентом России Владимиром Путиным. Ранее такая возможность в большинстве субъектов была доступна только для льготников. Теперь бесплатным питанием будут обеспечены все учащиеся с первого по четвертый класс вне зависимости от социального статуса.