Врач-онколог Елена Смирнова назвала обычные кондиломы предвестниками рака. По мнению специалиста, из необходимо своевременно удалять. Смирнова отметила, что поначалу кондиломы незаметны, ..

Врач-онколог Елена Смирнова назвала обычные кондиломы предвестниками рака. По мнению специалиста, из необходимо своевременно удалять.Смирнова отметила, что поначалу кондиломы незаметны, но затем вырастают до нескольких миллиметров. Они постепенно увеличиваются в размерах и могут перерасти в одну большую бородавку, а если их травмировать – они могут переродиться в злокачественное новообразование. Поэтому следует следить за кондиломами и своевременно обращаться к врачу за их удалением.