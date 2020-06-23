Стражи порядка оперативно раскрыли ограбление сельской церкви в Омской области, откуда злоумышленник забрал частички мощей святителей Феодосия архиепископа Черниговского и Иоанна митрополита Тобольского, также церковную утварь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в ограблении сельского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Оконешниковском районе Омской области.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник проник в здание церкви, разбив окно вилами, после чего забрал частицы мощей святителей Феодосия архиепископа Черниговского и Иоанна митрополита Тобольского, а также церковную утварь.Полицейские оперативно установили личность преступника, который успел уехать в Омск, где и был задержан по ориентировке. После этого была обнаружена большая часть похищенного, в том числе – мощи, которые вернули в храм.В настоящее время неоднократно судимый мужчина, который, по версии стражей порядка, совершил это преступление, заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".