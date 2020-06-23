23.06.2020

2020-06-23 07:55:03

Муромские конькобежки попали в сборную России

На сайте Минспорта России опубликованы списки сборной России по конькобежному спорту. В её состав по итогам выступлений в сезоне 2019-2020 годов включены две муромские спортсменки. Это воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва имени Прокуророва Милена Береговенко и спортсмен-инструктор школы - Елена Еранина. Сообщает Муром24.