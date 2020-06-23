Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции Мирный, жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать.

Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать.Возгорание произошло в 20:40 (16:40 по Москве) 21 июня в метеокабинете Дома радио. Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 25 метров в секунду, здание выгорело полностью. В результате станция лишилась метеокабинета, лаборатории ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверной, гидрометеорологической лаборатории, кабинета аэрологии и радиорубки. Огонь перекинулся и на кают компанию, но ее удалось отстоять.Одиннадцать сотрудников, которые квартировали в Доме радио, расселили по другим зданиям и обеспечили одеждой. Всего на станции "Мирный" находятся 23 человека.Причины произошедшего только предстоит установить. Радиосвязь со станцией возобновлена.Пожар произошел в год 200-летия открытия Антарктиды Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, которые прибыли на шестой континент на кораблях "Мирный" и "Восток". Их названия позже присвоили научным станциям.