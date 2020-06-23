Владимирская область вошла в число регионов, в которых в июне Роспотребнадзором проводится исследование. С 23 по 27 июня будет проводиться бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG. Сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области.
В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Тестирование бесплатное, количество участников ограничено 3 тысячами. Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.
Для участия необходимо скачать анкету и заполненную анкету прислать на электронный адрес: [email protected]
, после чего участнику придет приглашение пройти тестирование.
Заявки принимаются уже с 23 июня! Справки по телефону 8 (4922) 53-57-28.