Тропический ливень во вторник накроет центральные районы страны. По прогнозам, погода испортится после полудня.

Тропический ливень во вторник накроет центральные районы страны. По прогнозам, погода испортится после полудня. Какие регионы окажутся в самом эпицентре стихии? И зальет ли снова Москву?На Русской равнине сегодня снова пройдут тропические ливни! Регион заливает дождями еще с позапрошлой недели. И интенсивность осадков без преувеличений тропическая. Например, в Москве с начала месяца выпало уже 158 мм, это две с лишним месячных нормы. И новый рекорд XXI века!Столицу вновь залило в выходные, но в понедельник стихия дала москвичам небольшую передышку, а зона непогоды сместилась на юг страны и в Черноземье. Так, в Брянской области и в Крыму накануне местами всего за 12 часов выпало больше половины от положенного за июнь. В Орловской области - больше трети. Ливни сопровождались грозами, градом и усилениями ветра, сообщает Центр погоды ФОБОС.Но сегодня ненастье вернется в центральные районы. Дело в том, что в эту часть страны прорвется фронтальная волна, активизировавшаяся в Причерноморье. А такие вихри, как правило, несут с собой огромные объемы влаги. Так что вновь усилятся дожди. Местами интенсивность может превысить 20-30 мм за сутки. Если говорить о столице, то она окажется на самой границе зоны экстремальной погоды.По модельным оценкам, в северной части мегаполиса выпадет порядка 5 мм. А вот южнее, в Новой Москве, ливни будут по меньшей мере в три раза сильнее. Еще больше пострадают приокские районы Подмосковья. Здесь может вылиться свыше 25 мм, или более трети июньского объема влаги.В самом эпицентре стихии окажется Тула. На пик ненастье здесь выйдет в середине дня: за шесть часов выпадет столько осадков, сколько обычно выпадает за целую неделю - 22 мм. Отмечу, что фронтальная волна смещается очень быстро. Так что вечером ливни заметно ослабеют, а завтра ночью полностью прекратятся.В среду зона ненастья сместится в восточные районы Европейской России. Грозовые дожди обрушатся уже на Пензу. В сумме за сутки в городе может выпасть 25 мм осадков. Впрочем, и здесь период непогоды будет непродолжительным. В четверг дождевые тучи рассеются.Этому поспособствует скандинавский антициклон, захвативший северо-западные регионы страны. Благодаря ему воздух на Русской равнине станет хорошо прогреваться. И, например, в Москве в течение недели температура вновь поднимется до плюс 26-29 . А новые освежающие дожди возможны лишь в субботу.