Украина никогда не победит Россию в случае войны. К такому выводу пришел бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

Украина никогда не победит Россию в случае войны. К такому выводу пришел бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.Украинский политик может доказать это утверждение с помощью математических формул. Червоненко добавил, что его страна может получить выгоду от сотрудничества с Россией.В эфире канала "112 Украина" бывший глава ведомства отметил, что с восточным партнером можно прийти к достойному консенсусу. При этом украинской стороне не нужно будет унижаться или предавать свои интересы.Также Червоненко раскритиковал стену, которую возвели на границе двух государств. Политик считает, что эту постройку могут прорвать даже животные. "Как цинично воруют деньги, и такое количество людей знает", – подчеркнул он.Напомним, в 2015 году правительство, возглавляемое Арсением Яценюком, приняло план по реализации проекта "Стена". Он предусматривал создание оборонительных сооружений на границах Украины и России.17 Мар 2020 в 3:03 PDTОтметим, что отношения двух стран остаются весьма напряженными даже после прихода к власти Владимира Зеленского. Накануне украинский президент сообщил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже .Ранее лидер сделал неоднозначное заявление о роли СССР во Второй мировой войне. По мнению Зеленского, к вооруженному конфликту привел сговор двух тоталитарных режимов – Германии и СССР.