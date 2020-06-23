На крупную компанию возбудили уголовное дело

Владимирская таможня возбудила уголовное дело за неуплату более 11 миллионов рублей таможенных платежей при ввозе медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.На таможне пресекли канал поставок высокотехнологичного медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний с уклонением от уплаты от таможенных платежей.После неудачи в декларировании оборудования в Московской области, представители крупного поставщика попытались сделать это во Владимирской таможне, однако, после тщательной проверки документов и проведении экспертиз на них возбудили уголовное дело за «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации на сумму 11 млн 461 тысяча рублей.