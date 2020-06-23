Специалисты выяснили, какие направления для путешествий внутри страны оказались наиболее популярными среди россиян. Им также удалось выяснить, что большинство граждан запланировали ..

Специалисты выяснили, какие направления для путешествий внутри страны оказались наиболее популярными среди россиян. Им также удалось выяснить, что большинство граждан запланировали отпуск на июнь и июль.Список возглавил Симферополь, следом за которым идут Сочи и Анапа. В пятерку лидеров также вошли Минеральные воды и Краснодар. В "десятку" вошли Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.