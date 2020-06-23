На севере Польши собака заставила машиниста поезда двигаться в удобном ей темпе. Курьезный инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на станции неподалеку от города Картузы в Поморском воеводстве.

Камера наблюдения на стации неподалеку от города Картузы в Поморском воеводстве на севере Польши, запечатлела необычный инцидент, произошедший в понедельник, 22 июня.На записи видно, как небольшой пес невозмутимо следует по путям. Машинист поезда был заблаговременно извещен о наличии животного, поэтому заранее сбавил скорость.Появление пассажирского состава ничуть не смутило пса, который продолжил движение по рельсам, выдерживая удобный ему темп. Локомотивная бригада была вынуждена подстроиться под скорость, выбранную собакой, и поезд неспешно покатил в сторону станции.Точку в этом противостоянии поставил пассажир, стоявший на платформе в ожидании прибытия поезда. Он прогнал животное с путей и сел в долгожданную электричку.