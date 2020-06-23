Полузащитник английского Эвертона Морган Шнейдерлен продолжит карьеру в Ницце. 30-летний хавбек подписал соглашение с французской командой, подробности которого не разглашаются.

Полузащитник английского "Эвертона" Морган Шнейдерлен продолжит карьеру в "Ницце". 30-летний хавбек подписал соглашение с французской командой, подробности которого не разглашаются.По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "орлята" заплатили за переход футболиста 2,2 миллиона евро. При этом стоимость игрока оценивается в 9,5 миллиона евро.Шнейдерлен – воспитанник "Страсбурга", из которого летом 2008 года перешел в "Саутгемптон". В 2015-м француз перешел в "Манчестер Юнайтед", а с спустя 1,5 года перебрался в "Эвертон".В составе "ирисок" Морган в текущем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Также на его счету 15 игр за сборную Франции.