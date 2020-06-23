В Кремле анонсировали новое обращение Владимира Путина к народу. Все подробности о предстоящем выступлении лидера перед гражданами читайте в нашем материале.

В Кремле анонсировали новое обращение Владимира Путина к народу. Все подробности о предстоящем выступлении лидера перед гражданами читайте в нашем материале.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин появится на телеэкранах 23 июня в 15:00. В ходе нового обращения к народу лидер расскажет об результатах борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также об экономической ситуации в стране.Напомним, за время начала эпидемии президент выступал перед гражданами несколько раз. Первое обращение Владимира Путина к гражданам состоялось 25 марта. Глава страны с сохранением заработной платы.Днем 2 апреля президент сообщил о продлении режима выходных дней до 30 апреля. Кроме того, Владимир Путин . Руководители регионов должны были сами определить меры профилактики коронавируса.Очередное обращение президента к россиянам состоялось 28 апреля. Во время выступления Путин отметил, что ограничения, введенные из-за эпидемии, можно начать отменять с 12 мая. 11 мая глава страны заявил о .