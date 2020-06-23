Новокузнецкий стрелок попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО. Напомним, 16 января в здание суда города Новокузнецк вошел вооруженный мужчина. Его попытался остановить судебный пристав, но преступник выстрелил ему в живот.

Новокузнецкий стрелок попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО. Об этом сообщила ГТРК "Кузбасс" в эфире "Россия 1".Напомним, 16 января в здание суда города Новокузнецк вошел вооруженный человек. Его попытался остановить судебный пристав, но преступник выстрелил ему в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Кроме того, в результате инцидента была ранена свидетельница.Как стало известно, поводом для нападения послужил продолжительный конфликт с соседями. Теперь 45-летнего жителя Новокузнецка обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе "Покушение на убийство двух и более лиц".