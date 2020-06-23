Руководство Национальной хоккейной лиги разрешило командам начать проводить тренировки в группах численностью до 12 игроков. Решение НХЛ вступает в силу 23 июня. Об этом стало известно журналисту Sportsnet Крису Джонстону.

Руководство Национальной хоккейной лиги разрешило командам начать проводить тренировки в группах численностью до 12 игроков. Решение НХЛ вступает в силу 23 июня. Об этом стало известно журналисту Sportsnet Крису Джонстону.На своей странице в Twitter он сообщил, что ранее на площадке во время тренировки могли одновременно находиться не более шести хоккеистов. Теперь это правило отменяется.Напомним, что регулярный сезон Национальной хоккейной лиги был прерван из-за пандемии коронавируса. Рестарт чемпионата НХЛ намечен на 30 июля. Сезон возобновится играми плей-офф Кубка Стэнли.