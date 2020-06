Накануне состоялся анонс iOS 14 — следующей крупной версии операционной системы для айфонов. Помимо тех, что были объявлены на презентации, обновление привнесет немало других интересных функций и улучшений

Накануне состоялся анонс iOS 14 — следующей крупной версии операционной системы для айфонов. На церемонии открытия конференции WWDC, которая в этом году впервые проходит в онлайн-формате, компания Apple уделила внимание только ключевым изменениям, но и за кадром оставила немало интересных функций и улучшений. Вот что еще нового привнесет операционка.Прежде всего, в iOS 14 появится новая настройка, которая позволит открывать сторонним приложениям доступ не ко всей медиатеке, а только к отдельным изображениям и видео. Например, если пользователь захочет поделиться альбомом в Instagram, он сможет выдать разрешение на просмотр только определенных элементов в программе "Фото". Все остальные снимки, хранящиеся в памяти смартфона, будут ему недоступны.К череде прочих улучшений в iOS 14, связанных конфиденциальностью, относятся возможность делиться не точной геолокацией, а лишь приблизительным местоположением, возможность включать функцию "Вход с Apple" (Sign in with Apple) для аккаунтов, а также новый индикатор, уведомляющий о записи на камеру и микрофон.Слева — настройки домашнего экрана, справа — App LibraryВ iOS 14 впервые появятся виджеты и библиотека приложений App Library — отдельная страница на домашнем экране, на которой программы автоматически сортируются и раскладываются по тематическим папкам (соцсети, развлечения, игры и так далее). Как отмечает 9to5Mac, в настройках ОС можно будет указать, чтобы новые приложения попадали не на домашний экран, а только в папку "недавно добавленные" в App Library.Кроме этого, можно будет сделать так, чтобы красные кружки об уведомлениях на иконках программ показывались только в App Library. Обе этих возможности не дадут разрастаться страницам на домашнем экране и позволят скрыть порой раздражающие оповещения.Наконец, iOS 14 разрешит управлять айфоном, постукивая по задней панели. Эта "секретная" функция, о которой ничего не рассказали на презентации, называется Double Tap, а доступна она будет в разделе "Универсального доступа". Например, дважды коснувшись корпуса, можно будет вернуться на домашний экран, включить беззвучный режим или заблокировать устройство, а по тройному тапу — убавить громкость, активировать Siri или сделать скриншот. Поведение Double Tap пользователи смогут настроить по своему усмотрению.Общедоступная бета-версия iOS 14 выйдет позднее этим летом. Стабильный релиз ожидается осенью, к сентябрю-октябрю. Новую операционку можно будет установить на все устройства, на которых доступна iOS 13, включая iPhone 6s и старше, iPhone SE (обоих поколений) и iPod touch (7-го поколения).Помимо iOS 14, были представлены новые версии операционных систем iPadOS, watchOS и macOS. Также в Apple объявили о переводе компьютеров Mac c процессоров Intel на ARM-чипы собственной разработки.