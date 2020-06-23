Экология родного города. Хватает ли нам зелёных насаждений? Что делать, чтобы деревьев становилось как можно больше, а не не наоборот? Не пострадают ли зелёные насаждения в парке

Экология родного города. Хватает ли нам зелёных насаждений? Что делать, чтобы деревьев становилось как можно больше, а не не наоборот? Не пострадают ли зелёные насаждения в парке «Добросельский» в результате реконструкции? И какие ещё проблемы волнуют горожан? Об этом поговорим с заместителем председателя Владимирского горсовета — Ларисой Пышониной. Сегодня она — гость 6 канала. Лариса