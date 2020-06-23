Apple перестанет использовать в своих компьютерах Mac процессоры Intel. Вместо этого компания поставит в следующие поколения маков чипы собственной разработки, основанные на той же архитектуре ARM, что и центральные процессоры в iPhone, iPad или Android-смартфонах.

Apple перестанет использовать в своих компьютерах Mac процессоры Intel. Вместо этого компания поставит в следующие поколения "маков" чипы собственной разработки, основанные на той же архитектуре ARM, что и центральные процессоры в iPhone, iPad или Android-смартфонах.Об "историческом дне для Mac" объявил в ходе онлайн-трансляции открытия виртуальной конференции WWDC генеральный директор Apple Тим Кук. Главный мотив отказа от процессоров Intel, уверяют в Apple - возможность добиться максимальной производительности и энергоэффективности.В ходе презентации была показана работа компьютера Mac, оснащенного ARM-процессором A12Z Bionic. Для него уже адаптированы все собственные приложения Apple, включая профессиональные - Final Cut Pro X и Logic Pro X. Более того, работу над адаптацией своих популярных приложений ведут и крупнейшие сторонние разработчики: Microsoft готовит для ARM-маков Office, а Adobe - Lightroom, Photoshop и другие свои приложения. Их работу на ARM-системе с новой macOS Big Sur показали в ходе трансляции.В Apple утверждают, что проблем с адаптацией своих программ для новых процессоров у разработчиков возникнуть не должно. Осуществлять рекомпиляцию можно в среде Xcode при помощи Universal 2, причем у большинства создателей приложений этот процесс займет не более нескольких дней. Доступный разработчикам инструментарий позволит параллельно, на основе одного и того же двоичного кода, поддерживать версии для "маков" на ARM и на Intel.Представители Apple приложили в ходе презентации все усилия, чтобы убедить пользователей и разработчиков: даже не переработанные под ARM-процессоры macOS-приложения запустятся на системах нового поколения без проблем. Для этого будет применяться Rosetta 2 - "наследница" одноименной утилиты, позволявшей запускать на первых Mac с чипами Intel программы, написанные под старую архитектуру Power PC.В онлайн-трансляции показали, как беспроблемно работает на новом железе среда 3D-дизайна Maya, в которую загружена модель на 6 млн полигонов, даже после включения текстур и шейдеров. А потом на ARM-маке вообще запустили весьма требовательную 3D-игру - Shadow of the Tomb Raider. Правда, разрешение и настройки графики явно были не максимальными. Приятным бонусом для разработчиков и пользователей станет то, что приложения для iPhone и iPad будут запускаться на "маках" с ARM-чипами нативно, без каких-либо программных прокладок.Первый компьютер Apple с процессором A12Z Bionic и новой macOS Big Sur - с виду обычный Mac mini - станет доступен для заказа зарегистрированным разработчикам приложений уже на этой неделе.Обычные пользователи смогут купить компьютер Mac с собственным процессором Apple до конца 2020 года. По словам главы Apple Тима Кука, переход Mac на процессоры с новой архитектурой должен занять два года, при этом macOS продолжат обновлять для компьютеров с чипами Intel еще "много лет".