Глава министерства спорта Олег Матыцин в программе Диалог на канале Россия 24 поделился переживаниями, связанными с возможным недопуском российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее, чиновник надеется, что МОК и помогут нашей стране решить этот вопрос.

Глава министерства спорта Олег Матыцин в программе "Диалог" на канале "Россия 24" поделился переживаниями, связанными с возможным недопуском российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее, чиновник надеется, что МОК и помогут нашей стране решить этот вопрос.По словам министра спорта, у спортсменов продолжается трудный период. Много говорится о юридических аспектах проблемы, о тех моментах, что связаны с развитием легкой атлетики внутри России: "Я рад, что в принципе федерация сейчас активно работает и по антидопинговой пропаганде, и взаимодействию со спортсменами".Матыцин отметил, что российская сторона заново выстраивает взаимодействие с World Athletics: "Но очень тяжело изменить ситуацию. Мы исходим из того, что самое главное — это спортсмены. Уже часть атлетов не выступили в Олимпийских играх в 2016 году, и, конечно, для них будет трагедия, если они не выступят снова".Министр также отметил, что его беспокоит ситуация вокруг рассмотрения дел наших атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS), также так или иначе влияющие на подготовку к Олимпиаде: "Я надеюсь, что интересы чистых спортсменов будут абсолютно защищены. И интересы нашей страны должны быть непререкаемы".