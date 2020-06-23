Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили у потерпеввшего денежные средства и забрали автомобиль...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих иностранных граждан, подозреваемых в разбойном нападении на мужчину», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с заявлением обратилась 39-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ей позвонил знакомый и сообщил, что в адрес их общего приятеля поступают угрозы с требованием вернуть якобы имеющийся долг. Женщина попробовала с ним связаться по телефону и в процессе общения предположила, что на мужчину оказывают давление и под угрозами он не может сообщить, где находится.Через несколько часов потерпевший обратился в медицинское учреждение со множественными колото-резаными ранами. Полицейским он сообщил, что неизвестные граждане увезли его из квартиры на Белореченской улице, в которой проживает. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники открыто похитили у него денежные средства, а также забрали автомобиль, который ему передали в пользование заявительница с супругом. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 42 лет. Похищенная машина была изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законным владельцам.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18