Скончался верховный лама Тувы Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом. Об этом 23 июня сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. По его словам, республика понесла большую утрату.

Скончался верховный лама Тувы Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом. Об этом 23 июня сообщил глава республики Шолбан Кара-оол."С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республики Тыва, – сообщил глава региона в видеообращении в соцсети "ВКонтакте". – Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей".По его словам, республика понесла большую утрату."Многие получили его помощь и поддержку, напутствие. Мы верим, если человек вел добродетельную жизнь, то он обязательно перерождается, – сказал Кара-оол. – Я тоже в это верю и думаю, что благодаря своим добрым делам и молитвам верующих Камбы-Лама Тувы вернется к нам. Поэтому будет лучше, если мы с уважением проводим его в последний путь, соблюдая обычаи".10 июня сообщалось о госпитализации ламы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тогда в пресс-службе главы республики сообщили, что обеспокоены состоянием Лодоя, поскольку у него были сопутствующие заболевания. По данным портала "Тува-Онлайн", врачи республиканской инфекционной больницы ввели ламу в состояние искусственной комы.44-летний Лодой был избран духовным лидером Тувы в декабре 2019 года во второй раз.Ранее 23 июня сообщалось, что за последние сутки в республике было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в регионе зафиксировано 2027 случаев заболевания.