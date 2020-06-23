Юный житель Ленинградской области не менее трех дней просидел у батареи, к которой его в воспитательных целях приковал отец. Таким образом 52-летний мужчина пытался проучить 10-летнего отрока за кражу денег.

Юный житель Ленинградской области не менее трех дней просидел у батареи, к которой его в воспитательных целях приковал отец. Таким образом 52-летний мужчина пытался проучить 10-летнего отрока за кражу денег.Описанные события произошли на минувшей неделе в деревне Меньково Гатчинского района. По предварительным данным, глава семейства заметил пропажу пяти тысяч рублей и без труда вышел на след юного похитителя. Последовала выволочка, порка ремнем, а затем отец приковал школьника цепью к батарее отопления. Около нее ребенок и провел более трех дней.Использовавшего неоднозначные методы воспитания мужчину задержали, ему инкриминируют истязание несовершеннолетнего (часть 2 статьи 117 УК РФ). Семью, в которой помимо пострадавшего мальчика воспитывается еще один ребенок, сочли социально опасной и поставили на учет. Также, по данным ТАСС, родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств по воспитанию детей.Сообщается, что старший ребенок, пострадавший от отцовского "воспитания", находится у бабушки, младший – с матерью.В феврале в Воронежской области осудили родителей, которые сажали семилетнего мальчика на цепь. Его матери суд назначил 2,5 года лишения свободы, отчиму – полтора года.