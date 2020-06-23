Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Туда его по ходатайству следователей отправил Приозерский городской суд - 35-летний предприниматель подозревается в покушении на убийство.

Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Туда его по ходатайству следователей отправил Приозерский городской суд — 35-летний предприниматель подозревается в покушении на убийство.Громкий во всех смыслах инцидент произошел вечером 20 июня на озере Любимовское в Приозерском районе Ленинградской области, где у бывшего народного избранника находится дачный участок. Катавшиеся на лодке муж с женой и их 14-летняя дочь утверждают, что с помощью игрушечного пневматического пистолета без пулек начали отгонять чаек, что не понравилось супруге Русинова. Она позвала благоверного, а тот уже взялся за карабин.Выстрел прогремел, когда лодка находилась примерно в 70 метрах от берега. Целился или нет Русинов, предстоит установить следователям, сам он утверждает, что просто выстрелил в сторону плавательного средства, которым управлял мужчина с пистолетом в руках. Досталось не ему, а его 32-летней супруге — она находится в больнице в тяжелом состоянии.Предположительно, выстрелу предшествовала ссора. Игрушечный пистолет, с помощью которого якобы отпугивали чаек, так и не был найден.По решению суда Русинов проведет ближайшие два месяца, до 20 августа, в следственном изоляторе.