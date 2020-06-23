Дезинфекция перед голосованием. Как сообщают в МЧС области, чтобы обеспечить безопасность избирателей, в регионе проведут дезобработку. Коснётся она всех объектов, которые задействованы в

Дезинфекция перед голосованием. Как сообщают в МЧС области, чтобы обеспечить безопасность избирателей, в регионе проведут дезобработку. Коснётся она всех объектов, которые задействованы в проведении голосования. Их в регионе насчитали 818-ть, в основном это избирательные участки. Работу будут проводить дважды в сутки с 25 июня по 1 июля включительно, силами местных властей и сотрудников МЧС. Всего