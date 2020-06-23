Гузель Яхина ответила на вопросы поклонников. Писательница пояснила, почему финал сериала Зулейха открывает глаза получился не таким, как в первоисточнике.

Гузель Яхина ответила на вопросы поклонников. Писательница пояснила, почему финал сериала "Зулейха открывает глаза" получился не таким, как в первоисточнике.В апреле на телеканале "Россия 1" состоялся показ восьмисерийнойтеленовеллы, снятой по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Лентаполучила хорошие рейтинги и активно обсуждалась в Сети. Дискуссиявелась и о финале сериала – концовка отличалась от книжной.Фанаты Яхиной до сих пор интересуются, почему историяотношений главных героев получила другое завершение. Писательница объяснила мотивы создателей теленовеллы, которые решили отступить от первоисточника. Оказалось,это обусловлено законами жанра.Гузель Яхина сделала конец романа открытым. Она хотела,чтобы читатель сам додумал финал и таким образом провел с героями большевремени. Требования сериального жанра такой вольности не позволяют.Сценаристы были обязаны поставить точку. По сюжету картины Зулейха отправляетсяв Казань, а возлюбленный едет следом.18 Май 2020 в 4:02 PDTАвтор книги Гузель Яхина подчеркнула, что создатели сериала отобразилиодин из множества вариантов развития событий. С людьми, оказавшимися в поселении, могло случиться что угодно.Яхина добавила, что несет ответственность только за написанное в книге. То, что показали в сериале, остается на совестисценаристов.