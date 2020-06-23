Еще одна фигуристка отказалась работать с Этери Тутберидзе. Об уходе от известного тренера сообщила восьмилетняя Арина Парсегова.

Еще одна фигуристка отказалась работать с Этери Тутберидзе. Об уходе от известного тренера сообщила восьмилетняя Арина Парсегова.Родные спортсменки решили отправить ее в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они надеются, что там фигуристка сможет добиться новых высот.В своем инстаграм-аккаунте Арина Парсегова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Девочка получила бесценный опыт и научилась смотреть на фигурное катание под новым углом.Отметим, что за последние два месяца Тутберидзе покинули еще две спортсменки. С ней прекратили сотрудничать Александра Трусова и Виктория Жилина. Они перешли в академию Плющенко.В середине июня стало известно о новой работе мужа Яны Рудковской. Олимпийский чемпион стал тренером сборной России по фигурному катанию.22 Июн 2020 в 11:51 PDTЭтери Тутберидзе резко отреагировала на известие. Она назвала назначение бредом. По ее словам, .Мимо этой новости также не прошла Татьяна Тарасова. Специалист порекомендовала поклонникам фигурного катания запастись терпением. Результаты работы Плющенко .