Еще одна фигуристка отказалась работать с Этери Тутберидзе. Об уходе от известного тренера сообщила восьмилетняя Арина Парсегова.
Еще одна фигуристка отказалась работать с Этери Тутберидзе. Об уходе от известного тренера сообщила восьмилетняя Арина Парсегова.
Родные спортсменки решили отправить ее в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они надеются, что там фигуристка сможет добиться новых высот.
В своем инстаграм-аккаунте Арина Парсегова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Девочка получила бесценный опыт и научилась смотреть на фигурное катание под новым углом.
Отметим, что за последние два месяца Тутберидзе покинули еще две спортсменки. С ней прекратили сотрудничать Александра Трусова и Виктория Жилина. Они перешли в академию Плющенко.
В середине июня стало известно о новой работе мужа Яны Рудковской. Олимпийский чемпион стал тренером сборной России по фигурному катанию.
22 Июн 2020 в 11:51 PDT
Этери Тутберидзе резко отреагировала на известие. Она назвала назначение бредом. По ее словам, .
Мимо этой новости также не прошла Татьяна Тарасова. Специалист порекомендовала поклонникам фигурного катания запастись терпением. Результаты работы Плющенко .