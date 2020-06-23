24 июня станет выходным для отделений почтовой связи Владимирской области

24 июня станет выходным для отделений почтовой связи Владимирской области.Во вторник 23 июня и четверг 25 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику.Уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании .Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.