В Севастополе подписали контракт на строительство последнего этапа федеральной трассы Таврида. Стоимость проекта, реализуемого по федеральной целевой программе – почти 9 миллиардов рублей.

Департамент транспорта Севастополя и АО "ВАД" подписали контракт на строительство последнего — восьмого этапа федеральной трассы "Таврида". Стоимость проекта, реализуемого по федеральной целевой программе – почти 9 миллиардов рублей. Строительные работы проведут в две очереди. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу городского правительства.В рамках первой очереди планируется провести реконструкцию автомобильной дороги из Севастополя в Инкерман, в том числе предусмотрен ремонт путепровода и моста через реку Черная. После этого будет заключен контракт на вторую очередь — появится двухуровневая развязка рядом с полигоном ТБО и развязка "Ялтинское кольцо".Известно, что на участке будет четыре полосы движения, а его общая протяженность составит 6 километров. Первый этап работ планируют завершить к декабрю 2021 года. Полностью трассу "Таврида" введут в эксплуатацию в 2023 году.