Бывший нападающий сборной России, ныне игрок екатеринбургского Урала Павел Погребняк, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, приступил к тренировкам с командой.

Бывший нападающий сборной России, ныне игрок екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, приступил к тренировкам с командой."Павел Погребняк передает всем привет с тренировки, – сообщает пресс-служба "Урала" в Twitter. – Сегодня он приступил к полноценной работе с командой".Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой!