Проходят не более 12 человек в час, все в масках, перчатках и соблюдают социальную дистанцию. На одном из участков показали, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию с учётом

Проходят не более 12 человек в час, все в масках, перчатках и соблюдают социальную дистанцию. На одном из участков показали, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию с учётом коронавируса. На входе людям измеряют температуру. Руки предлагают обработать антисептиком. Затем выдают одноразовые перчатки, маску и ручку. На специальном коврике нужно вытереть обувь. Далее человека