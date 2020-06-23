Злоумышленник по электронной почте заключил с фирмой договор на приобретение бытовой химии на сумму свыше 680 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району г. Москвы совместно с коллегами из УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на мошенничество.Ранее в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 29-летней женщины, работающей менеджером в организации по продаже бытовой химии. Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником строительной компании. Мужчина по электронной почте заключил с фирмой договор на приобретение средств для мытья посуды и стирального порошка на сумму свыше 680 тысяч рублей. В день доставки заявительница позвонила в строительную организацию, где ей сообщили, что данный гражданин у них не работает, после чего она отменила сделку.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по Войковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29