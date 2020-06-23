Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное спасли мужчину, который оказался в тяжелой жизненной ситуации...

«Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное спасли мужчину, который оказался в тяжелой жизненной ситуации», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение о том, что на автомобильной эстакаде, расположенной на пересечении Россошанской улицы и Варшавского шоссе, стоит мужчина. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции побеседовали с мужчиной. Полицейским понадобилось около двух часов, чтобы отговорить его от необдуманного поступка.Нарядом скорой помощи 34-летний приезжий был доставлен в медицинское учреждение.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22