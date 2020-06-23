Полиция Зеленоградского округа г. Москвы благодарит врачей за их нелегкий самоотверженный труд и выражает готовность всегда прийти на помощь...

Сотрудники Управления внутренних дел Зеленоградского округа участвуют в акции #ЭТОНАШАРАБОТА в поддержку медицинских работников и поздравляют их с профессиональным праздником.Всероссийская акция запущена в благодарность работникам системы здравоохранения, стоящим на защите жизни и здоровья граждан нашей страны. Эти люди мужественно сражаются с невидимым врагом, и в этой борьбе не считаются с личным временем и своими потребностями, их главная задача – помочь пациенту.Сотрудники полиции, как и медики, круглосуточно стоят на страже порядка, охраняя и защищая граждан. И те, и другие выбрали свой путь осознанно и, не смотря на трудности, порой рука об руку, выполняют свою работу.Полиция Зеленоградского округа г. Москвы благодарит врачей за их нелегкий самоотверженный труд и выражает готовность всегда прийти на помощь и подставить свое плечо в любой сложной ситуации.Сотрудники полиции Зеленограда напоминают, что сказать #СПАСИБОДОКТОР можно не только в рамках акции. Давайте чаще благодарить людей, которые первыми приходят на помощь. Людей, которые забыв про сон и отдых, выполняют свой долг достойно и с честью.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31