Компания Apple анонсировала новую версию iPadOS — операционной системы для планшетов iPad

Компания Apple анонсировала новую версию iPadOS - операционной системы для планшетов iPad. Обновление было показано на конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), которая в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 впервые проходит в онлайн-формате.Прежде всего, как и представленная сегодня iOS 14 для айфонов, iPadOS 14 тоже получит поддержку виджетов. Новые элементы интерфейса можно будет загружать из галереи и располагать рядом с обычными иконками приложений, рассказал инженер Apple Джош Шаффер.Апдейт позаимствует у сестринской операционки и массу других функций, в том числе группы в iMessage ("Сообщения"), мини-приложения App Clips с урезанным функционалом (например, чтобы быстро совершить покупу или взять в аренду электробайк), велосипедные маршруты в Apple Maps и пополнение в коллекции Memoji - анимированных эмодзи.Абсолютно новой в iPadOS 14 станет полностью переработанная "умная" поисковая строка Universal Search, сближающая планшетную платформу c компьютерной macOS (там она называется Spotlight). Она совмещает в себе функции поиска по системе и лончера приложений, позволяя искать контакты, документы и даже файлы внутри программ (если такая возможность поддерживается). Вызвать Universal Search можно из любого места iPad 14, не выходя из активного приложения.Была заметно улучшена поддержка рукописного ввода с помощью стилуса Apple Pencil. Новая функция Scribble ("От руки") позволит преобразовать текст, написанный от руки на английском или китайском языке, в печатный, а затем скопировать и вставить его в любое текстовое поле.А если пользователь запишет номер телефона или адрес, Scribble автоматически превратит их в ссылки, по которым можно будет позвонить или проложить маршрут. "Обработка и преобразование рукописного текста выполняется непосредственно на устройстве, и таким образом обеспечивается защита и сохраняется конфиденциальность данных", - сказали в компании. Когда и с какими другими языками будет совместима Scribble, не уточняется.Поработали в iPadOS 14 и над интерфейсом - преимущества большого экрана планшета теперь используются эффективнее. В "Фото" и "Музыке" появилась боковая панель, позволяющая быстро переключаться между разделами, а в "Календарь" было добавлено больше элементов управления в верхней части экрана.Помимо этого, iPadOS 14 разрешит сменить почтовый клиент и браузер, которые используются по умолчанию. В текущей версии ОС, например, все ссылки открываются только в Safari, а за письма отвечает Mail ("Почта"). Сменить штатный клиент, например, на Gmail или Outlook, или выбрать Chrome в качестве основного браузера, нельзя.Доступ к бета-версии iPadOS 14 имеют только разработчики. Всем пользователям новая версия станет доступна осенью. Установить её можно будет на iPad Air 2 или новее, все модели iPad Pro, iPad 5-го поколения или новее, а также на iPad mini 4 или новее.