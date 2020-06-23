Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за то, что они достойно прошли самый тяжелый этап эпидемии коронавируса. По его словам, российское общество не растерялось перед этой угрозой, и это помогло справиться с вызовом колоссальной сложности.

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за то, что они достойно прошли самый тяжелый этап эпидемии коронавируса. По его словам, российское общество не растерялось перед этой угрозой, и это помогло справиться с "вызовом колоссальной сложности".Выступая с обращением к населению, которое транслировал канал "Россия 24", президент отметил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян. По его словам, жизнь разделилась на "до" и "после" эпидемии."Всем нам приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности", – сказал глава государства.Путин подчеркнул, что россиян объединило четкое понимание ситуации, осознание угрозы, а также и того, что бороться и победить болезнь можно только всем вместе."Хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", – сказал президент.Он добавил, что еще в феврале и начале марта удалось "выиграть драгоценное время" и сделать все возможное, чтобы спасти десятки тысяч жизней. И все же, отметил президент, эпидемия еще не закончилась. Поэтому он призвал граждан быть бдительными и внимательно относиться к своему здоровью.По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявлено 7425 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано почти 600 случаев заражения.