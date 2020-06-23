Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, так как не верит в российское правосудие.

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, так как не верит в российское правосудие. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.По словам защитника, Уилан "не хочет терять время" и "надеется на скорый обмен".Адвокат Уилана заявлял ранее, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность его обмена на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.Как сообщалось, неделю назад Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии за шпионаж.Сам обвиняемый вину не признал. По словам адвоката, американец – жертва провокации: ему была передана флешка, на которой якобы содержались его фото из турпоездки в Сергиев Посад.