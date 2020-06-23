Мародерство, вандализм и акции протеста в Соединенных Штатах помогут переизбраться действующему президенту Дональду Трампу на новый срок. Такое мнение выразил американский политолог Георгий Бармессер в эфире канала Россия 1. По его словам, Трамп позиционирует себя как последняя линии обороны против хаоса, анархии и небольшой группы людей, которые участвуют в мародерстве и вандализме.

Мародерство, вандализм и акции протеста в Соединенных Штатах помогут переизбраться действующему президенту Дональду Трампу на новый срок. Такое мнение выразил американский политолог Георгий Бармессер в эфире канала "Россия 1". По его словам, Трамп позиционирует себя как "последняя линии обороны" против хаоса, анархии и небольшой группы людей, которые участвуют в мародерстве и вандализме."Назвать все эти акции протеста борьбой с расизмом будет абсолютно неправильно. Как такового расизма в Америке нет. Я за 40 лет жизни в США ни одного расиста здесь не встречал", — заявил Бармессер.По мнению политолога, массовые беспорядки в Соединенных Штатах не имеют никакого отношения к расизму. По его данным, в прошлом году 7,5 тысячи "черных" были убиты. Из них только 9 — "белыми" полицейскими. "Один из тысячи", — уточнил американский политолог."Есть проблема, что афроамериканцев убивают, но это преступность не на почве расовой ненависти. "90 процентов "черных" убивают "черные", — сказал эксперт.