В Симферополе неравнодушный мужчина спас от неминуемой гибели провалившегося в канализационный коллектор шестилетнего мальчика.

В Симферополе неравнодушный мужчина спас от неминуемой гибели провалившегося в канализационный коллектор шестилетнего мальчика, сообщили в региональном управлении СКР.Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел около семи часов вечера 21 июня на улице Мате Залки. Малыш играл возле родного дома и наступил на фанеру, прикрывавшую открытый люк. Защита сместилась в сторону, а мальчик провалился в наполненное водой отверстие. На помощь ему пришел проходивший мимо мужчина, именно он и достал захлебывающегося ребенка, а затем позвонил в МЧС.Малыша передали медикам, сейчас он проходит обследование в больнице. Тем временем следователи устанавливают ответственных за содержание коллекторов лиц — им придется объяснить, по какой причине сточный люк был фактически открыт.