Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми до 16 лет. Граждане смогут получить деньги в июле.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми до 16 лет. Граждане смогут получить деньги в июле."Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет", – сказал президент в обращении к нации. При этом те, кто получил июньскую выплату, получат июльские деньги автоматически.Также семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать три тысячи рублей на ребенка, а также повышенное пособие по безработице. Мера распространяется на июль и август, сообщил Путин.Первый раз о выплатах семьям с детьми до 16 лет президент рассказал в обращении к россиянам 11 мая. Граждане начали получать выплаты с 1 июня. На эти цели государство направило 200 миллиардов рублей.Кроме того, в обращении Путина к россиянам 24 июня президент сообщил об изменении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей год. Речь идет только о тех доходах, которые превышают эту сумму. Дополнительные средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.В обращении к россиянам Путин поблагодарил врачей, волонтеров, глав субъектов Федерации и городов за борьбу с коронавирусом. "Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни", – сказал президент.Россия смогла быстро наладить собственное производство лекарств против инфекции, отметил глава государства. "Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома", – заявил Путин в обращении к россиянам.«Слишком много эти месяцы в себя вместили»: Путин обратился к гражданам страны, начав с подведения итогов борьбы с коронавирусом— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)