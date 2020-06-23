Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ. Глава государства предложил увеличить налог с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ. Глава государства предложил увеличить налог с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.Путин отметил, что введение плоской шкалы на доходы физлиц в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить налоговое администрирование. Сейчас с учетом нового качества администрирования внедрение цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.Путин уточнил, что повышенная ставка НДФЛ будет распространяться только на доходы, которые превышают озвученный порог. Ожидается, что дополнительный доход бюджета от этих мер составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.Президент предложил "окрасить" эти средства в бюджете, что позволит защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.По подсчетам рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР), повышение ставки налога увеличит налоговые сборы до порядка 130 млрд рублей в год.Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обсуждают возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По сведениям издания, в том числе обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.По данным Росстата, в России средняя зарплата находится на уровне 47 000 рублей, а свыше 100 000 рублей в месяц получают всего 7,1% работающих граждан. Причем у 6,3% зарплата не превышает 250 000 рублей.Сейчас в России действует плоская шкала НДФЛ в 13% для всех физлиц. Законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения и введения налоговых льгот для малоимущих ранее направила в правительство партия «Справедливая Россия», но в нём предлагалось повышать ставку НДФЛ, начиная с дохода 24 млн рублей в год. Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтверждал, что вопрос повышения ставки НДФЛ для состоятельных россиян обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в Кремле. Перед назначением премьер-министром Михаил Мишустин, прежде возглавлявший налоговую службу, заявил, что не поддерживает отказ от плоской шкалы НДФЛ.