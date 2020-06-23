Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для медиков, представителей бизнеса, ученых и преподавателей медицинских вузов. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для медиков, представителей бизнеса, ученых и преподавателей медицинских вузов. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден советский и российский врач-хирург, академик РАН и РАМН Леонид Бокерия. Он удостоен награды за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.Также удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.