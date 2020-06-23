Президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что поправки в Конституцию вступят в силу лишь в том случае, если их поддержат граждане.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что поправки в Конституцию вступят в силу лишь в том случае, если их поддержат граждане.По словам главы государства, именно воля народа имеет принципиальное значение, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного и долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед.Путин обратил внимание на то, что новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут гораздо более высокие требования к эффективности всей социальной и экономической политики страны.Благодаря им на новом уровне будут решаться задачи по повышению качества жизни и благополучия людей. Президент призвал правительство и руководителей органов власти на всех уровнях учитывать это в своей работе.Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию будет жестко пресекаться. Памфилова подчеркнула: главная задача ЦИК провести общероссийское голосование таким образом, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, максимально прозрачно.Во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Глава государства поблагодарил россиян за то, что они достойно справились с трудностями во время эпидемии коронавируса. Также он объявил об отказе от плоской шкалы НДФЛ и сообщил, что жителям страны выплатят еще одно пособие на детей до 16 лет.