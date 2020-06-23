Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству упростить налогообложение россиян, которые контролируют компании за рубежом, и ввести для них фиксированный налог в 5 миллионов рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству упростить налогообложение россиян, которые контролируют компании за рубежом, и ввести для них фиксированный налог в 5 миллионов рублей в год."У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом", — пояснил Путин. Им необходимо предоставить "возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России".Как пояснил глава государства, сейчас граждане страны могут быть российскими налоговыми резидентами (платить налоги в стране), но при этом владеть зарубежными активами. В этой ситуации они сейчас платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и громоздкой схеме."Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год – без дополнительной отчетности".Эта мера ускорит "развитие современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", — считает президент РФ.Ранее Владимир Путин предложил повысить ставку налога на дивиденды, которые российские физлица выводят на свои зарубежные счета. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом: ставка повышается с 2% до 15%.Сумма частного финансового богатства граждан России выросла с 1999 года в 16 раз, до $1,6 триллиона. Это около 90% ВВП страны за 2019 год, подсчитала Boston Consulting Group. Из этой суммы $500 миллиардов находится за рубежом, а $1,1 триллиона — в России.