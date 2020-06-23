Владимир Путин предложил изменить ставку НДФЛ для россиян, у которых высокий доход. Важное заявление президент России сделал во время обращения к народу 23 июня.

Владимир Путин предложил изменить ставку НДФЛ для россиян, у которых высокий доход. Важное заявление президент России сделал во время обращения к народу 23 июня.Владимир Путин предложил увеличить подоходный налог с 13% до 15% для тех граждан, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Ожидается, что отмена плоской шкалы НДФЛ произойдет 1 января 2021 года.Президент отметил, что прибыль от такого повышения превысит 60 миллиардов рублей в год. Все средства будут потрачены на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями. На эти деньги будут приобретаться дорогостоящие лекарства, техника, средства реабилитации, а также оборудование для сложных операций.В этом случае не должно быть места бюрократии, подчеркнул Путин. Использование средств должно стать прозрачным."Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям", – сказал Владимир Владимирович.23 Июн 2020 в 7:47 PDTНапомним, ранее СМИ уже располагали информацией о планируемом повышении подоходного налога для богатых россиян. Источник издания "Известия" тогда отметил, что эта инициатива касается лишь 1% жителей страны.