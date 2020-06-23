Сама по себе вакцина исключительно важна, - подчеркнул тему противодействия коронавирусу COVID-19 в обращении к россиянам 23 июня президент России Владимир Путин, которое транслировал канал Россия 24. - Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер.

"Сама по себе вакцина исключительно важна, — подчеркнул тему противодействия коронавирусу COVID-19 в обращении к россиянам 23 июня президент России Владимир Путин, которое транслировал канал "Россия 24". — Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер".По мнению Владимира Путина, гибкая модель реагирования на эпидемическую ситуацию с принятием федеральных мер и предоставления дополнительных полномочий регионам полностью себя оправдала. И это модель, продолжил глава российского государства, взята на вооружение после России и другими странами. Такой подход оправдал себя потому, что в каждом конкретном регионе эпидемическая ситуация развивалась по-разному, отличались и темпы распространения инфекции, и ее масштабы. И в некоторых субъектах России она по-прежнему остается сложной. Но механизм оперативного реагирования уже отработан, подчеркнул Путин, каждому региону будет оказана необходимая помощь.Среди регионов со сложной эпидемической ситуацией с коронавирусом сейчас Тува, Карачаево-Черкессия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. При этом президент подчеркнул, что, несмотря на снижение роста новых случаев заболеваний, особенно в Москве и в Подмосковье, сохраняется в повышенной готовности резерв коек для больных с коронавирусом: если в середине марта было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным коронавирусом, то в начале июня коек в резерве уже 180 тысяч.Владимир Путин подчеркнул, что в России в связи с эпидемией коронавируса были объявлены своевременно и обоснованно нерабочие дни. Принятое решение сохранило человеческие жизни, подчеркнул Владимир Путин.Он напомнил, что сначала период нерабочих дней действовал всего неделю – до 3 апреля, но затем был продлен более чем на месяц – до 11 мая."Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного — сохранили человеческие жизни, — подчеркнул глава российского государства. — При этом не стали действовать по шаблону.