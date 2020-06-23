Пьяные жители Новосибирска напали на отряд ГБР с перцовым баллончиком. Нарушители пытались сопротивляться во время задержания, однако попытки оказались тщетными. Злоумышленников передали сотрудникам полиции.

Пьяные новосибирцы напали на бойцов ГБР. Инцидент произошел сегодня ночью. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу агентства безопасности "Гвардия".Охранники получили сигнал тревоги из пивного магазина в Новосибирске и отправились на вызов. Прибыв к торговой точке, группа быстрого реагирования заметила пьяных нарушителей. Злоумышленники в этот момент пытались взломать входную дверь. Заметив охрану, они попробовали скрыться, но сотрудники мобильного отряда бросились в погоню. Тогда один из злоумышленников распылил в сторону охранников перцовый баллончик. Однако это их не спасло: нарушителей задержали и передали правоохранителям.