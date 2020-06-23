Ожесточенным противостоянием с выпившим мужчиной закончился для троих полицейских вызов в многоэтажку на севере Москвы. Драку снял на видео сосед, который услышал за стенкой крики о помощи и позвонил стражам порядка.

Ожесточенным противостоянием с выпившим мужчиной закончился для троих полицейских вызов в многоэтажку на севере Москвы. Драку снял на видео сосед, который услышал за стенкой крики о помощи и позвонил стражам порядка.Задержанный, по неподтвержденным данным, не первый раз поднимает руку на проживающую с ним мать. На сей раз в конфликт вмешались правоохранители. Дверь им пришлось ломать, так как на призывы открыть замок и выйти посыпались угрозы. Когда преграда была почти что устранена, на пороге возник хозяин и без лишних слов набросился на служителей закона.Удары дубинками лишь раззадорили мужчину, он пошел в атаку и оттеснил полицейских в коридор. Стражи порядка сдержали натиск и в итоге заковали буяна в наручники, после чего доставили в отделение.Меру пресечения оказавшему сопротивление правоохранителям хулигану изберут в ближайшее время.