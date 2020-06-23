Риск заболеть раком лёгких у курящего человека 20 раз выше, чем у некурящего.

Рак лёгкого - одна из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний.Про особенности диагностики и лечения этого заболевания рассказал врач-радиотерапевт, радиолог, заведующий отделением радиотерапии Онкорадиологического центра Александр Панкратов.Группы риска- Кто больше всех рискует заболеть раком лёгких?- В группу риска входят мужчины старше 60 лет; длительно курящие люди; работающие на вредных производствах; лица, подвергшиеся радиации; те, у кого в роду уже отмечались онкологические заболевания.Риск заболеть раком лёгких у курящего человека в 20 раз выше, чем у некурящего. Опасно также и пассивное курение: в организм того, кто находится рядом с курящим, попадает столько же токсинов.- Какие симптомы являются «первыми звоночками» рака лёгких?- При начальных стадиях развития опухоли симптомов может и не быть. Но, если появились кашель, одышка, кровохарканье, боль в грудной клетке, потеря веса, увеличение лимфоузлов в надключичных областях, повышение температуры тела без видимых причин, то важно немедленно обращаться к врачу, потому что это могут быть симптомы рака лёгкого. Постоянство и длительность сохранения этих симптомов – повод для тщательного обследования.Как обнаружить рак?- Какие методы диагностики используются при подозрении на рак лёгкого?- Исторически флюорография и рентгенография лёгких являются скрининговыми методами, но их чувствительность к выявлению рака лёгкого не очень высока. Более чувствительна – низкодозная КТ (компьютерная томография). Затем, если подозрения на онкологический процесс подтвердятся, выполняют КТ с контрастом – это более тонкая и точная диагностика с возможностью выполнения прицельной биопсии. Если диагноз верифицирован, то выполнение ПЭТ/КТ с радиофармпрепаратом 18F-фтордезоксиглюкоза позволит уточнить распространённость процесса и будет служить базой для оценки эффективности последующего лечения.Есть ещё фибробронхоскопия. Её проводят, когда нет возможности выполнить биопсию через переднюю грудную стенку при КТ. Врач берёт биопсию для морфологического исследования, определения вида рака.Следующий метод – торакоскопия. Это хирургическая диагностика, при которой берут ткань для исследования. Это одновременно и диагностическая процедура, и лечебная, так как врач может удалить опухоль. По результатам морфологического исследования принимают решение о дальнейшей тактике лечения.- Расскажите подробнее про ПЭТ/КТ. Чем она отличается от обычной компьютерной томографии?- ПЭТ/КТ диагностика позволяет определить стадию и распространённость заболевания. То есть, её назначают, когда диагноз уже известен, но есть трудности с определением размеров опухоли и стадии. Помогает определить тактику лечения, планировать лучевую и/или химиотерапию. В ходе лечения её проводят для контроля эффективности терапии и её своевременной корректировки. Также метод используется для диагностики рецидива опухоли.- Куда пациенты могут обратиться, чтобы пройти ПЭТ/КТ?- Все диагностические методы входят в стандартную программу ОМС, по которой работают государственные больницы, поликлиники и некоторые частные центры. По 323-му федеральному закону, пациент – гражданин РФ, имеющий полис ОМС, может наблюдаться там, где он хочет. Выбираете ближайшее медицинское учреждение, подходите к своему врачу и просите дать вам направление в эту больницу. Как вариант – пройти обследование за собственные средства.Такое исследование доступно и для жителей регионов. Например, ближайшие центры к Костроме – это «ПЭТ-Технолоджи» в Ярославле или в Балашихе. Это частные центры, в которых возможно пройти лечение как по ОМС, так и за наличный расчёт.Не забывайте о профилактике- Какие методы лечения рака лёгкого применяются? Какой из них самый эффективный?- Для лечения рака лёгкого применяются хирургический метод, химиотерапия, лучевая терапия или их сочетание. Нельзя сказать, что какой-то из этих методов более эффективен, чем другие. Для каждого метода есть свои показания.- Существуют ли методы профилактики рака лёгкого? Что вы посоветовали бы нашим читателям?- Профилактика заключается в отказе от курения, минимизации контакта с асбестовой пылью на производстве и использовании средств индивидуальной защиты. Ещё один вредный фактор – радон, который может выделяться стенами и железобетонными перекрытиями при высоком содержании в них компонентов определённых геологических пород, например гранита. Предотвратить попадание радона в организм можно, регулярно проветривая помещение и делая влажную уборку. Оклейка стен, перекрытий обоями, покраска также уменьшает выделение радона.