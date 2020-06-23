В Тульской области до конца июня продлен режим самоизоляции для людей старше 65. Губернатор внес соответствующие дополнения в Указ о мерах повышенной готовности на территории региона. За минувшие сутки в области зарегистрирован 81 новый случай коронавируса.

Режим самоизоляции для людей старше 65 продлен в Тульской области до конца июня. Соответствующие дополнения в Указ о мерах повышенной готовности на территории региона внес накануне губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщает ГТРК "Тула" в эфире телеканала "Россия 1".Исключение составляют сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, избиркомов. Этим категориям граждан будут оформлены больничные листы.По информации оперштаба, на сегодня 23 июня, в регионе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Выздоровели 213 человек. Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тульской области — 6137. Из них победили болезнь 4 779 человек, скончались 86. В настоящее время лечение проходят 1272.Между тем, завтра в Туле пройдет Парад Победы. Зрителями торжественного шествия станут и ветераны Великой Отечественной. Двадцать из них будут находиться непосредственно на трибунах на главной площади города. Мероприятие пройдет со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора, отметили организаторы. Помощь ветеранам во время парада окажут волонтёры.